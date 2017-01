Für Touristen in Hong Kong Musiker posiert als Kim Jong-uns Doppelgänger

Hand in Hand spazierten die beiden hochrangigen Politiker durch die asiatische Metropole. Vor der US-Botschaft tauschten sie sogar Küsse aus. Die Doppelgänger Dennis (er will seinen Nachnamen nicht bekanntgeben) und Howard Alan (66) waren für Dreharbeiten eines Musikvideos in Hong Kong und sorgten mit ihrem gemeinsamen Spaziergang für einigen Wirbel."Ich denke, er ist ein großer Anführer und so wie ich, ein Diktator. Mit diesem Wissen im Hinterkopf wird er die Vereingten Staaten in ein zweites Nordkorea verwandeln. Wir werden also großartige Freunde werden", so der falsche Kim über den falschen Donald.