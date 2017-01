Mit Vearz und Esref Droogieboyz berappen den "Gemeindebauflava"

"I rap für di ala" Droogieboyz rappen Liebeslied für Wien

Bereits am Dienstag haben die Droogieboyz die Fans auf ihrer Facebook-Seite über die kurzfristigen Behördenauflagen, die zur Absage der Konzerte in Graz, Traun, Klagenfurt und Wörgl führten, in Kenntnis gesetzt. Am FreitagnachmittagIn dem knapp 15 Minuten dauernden Video erkärten die beiden Rapper Richy, Guilty und DJ Da Bertl den Sachverhalt und machten die Absagen der vier Konzerte in den Bundesländern für ihre Anhänger dadurch nachvollziehbar.Richy erklärt darin, dass speziell das Timing der Aktion einen schwer wegzusteckenden Schlag für die Gruppe bedeutet. Die Tour wurde schon vor längerer Zeit bekanntgegeben, die Behörden hätte ihre Auflagen also ebenfalls schon eher vorlegen können, um den Droogieboyz so Reaktionspielraum darauf zu bieten.So bleibt jetzt der schale Beigeschmack, dass es sich tatsächlich um reine Schikane seitens der Behörden handeln könnte. Am Freitagabend war im Gemeindamt niemand mehr für eine Stellungnahme erreichbar.Das etwas vorsichtige Reagieren auf ein Konzert von ihnen stellt Richy den Behörden dabei gar nicht wirklich in Abrede. Es sei ihm auch bewusst, dass unter den Fan der Droogieboyz ein gewisses Gewaltpotential herrschen würde. Doch habe man in bei insgesamt sechs Konzerten in Wien unter Beweis gestellt, dass man in der Lage sei, eine friedliche, tolle Party zu feiern.Für die kurzfristig abgesagten Konzerte gibt es keine Ersatztermine, da davon auszugehen ist, dass die Alkohol- und Lautstärken-Auflagen auch dann wieder eingefordert werden würden. Die beiden Konzerte in Nürnberg und München sowie die Show in Wien sind nicht von den Absagen betroffen. Für Wien wurde nun sogar eine Zusatzshow im SimmCity gebucht. Alle jene, die ein Ticket für eine der abgesagten Gigs haben, sind dazu herzlich eingeladen. Tickets gibt es HIER.