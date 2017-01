Musik-Bild des Tages 3. Jänner 2017: "Blackstar", das letzte Album von David Bowie, hatte einen Riesenanteil daran, dass die Verkäufe von Vinyl-Platten im Jahr 2016 um mehr als 50 Prozent angestiegen sind. Großbritannien freut sich über die besten Verkaufszahlen seit 25 Jahren. (Foto: Plattenfirma)

"11 Short Stories Of Pain & Glory" ist das mittlerweile achte Studioalbum der Band aus Massachusetts. Die elf Tracks bieten wieder den altbekannten Mix aus Punkrock, Hardcore, Rock und irischer Volksmusik.Die erste Singleauskoppelung ist "Paying My Way". Zu dem Track wurde auch ein Video veröffentlicht.Die Dropkick Murphys sind vor allem für ihre schweißtreibenden Live-Shows bekannt. Am 20. Jänner spielen sie, unterstützt von Skinny Lister und der legendären Hardcore-Band Slapshot im Wiener Gasometer.