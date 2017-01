"Castle on the Hill" Hier ist das brandneue Musikvideo von Ed Sheeran!

"Castle On The Hill" und "Shape Of You" Ed Sheeran lässt endlich neue Musik hören

Insgesamt 42 Konzerte umfasst die Tournee, die Sheeran von England aus nach Deutschland, Italien, in Schweiz und dann nach Südamerika führen wird.James Blunt wird ihn bei ein paar Konzerten unterstützen. Einen Österreich-Termin findet man auf dem Tourplan allerdings vergeblich. Für heimische Fans des Sängers bieten sich die Shows in Zürich und München an. Die Karten werden ab dem 2. Februar um 11 Uhr verkauft.17 - Pala Aplitour, Turin, Italien19 - Hallenstadion, Zürich, Schweiz20 - Olympiahalle, München, Deutschland22 - SAP-Arena, Mannheim, Deutschland23 - Lanxess Arena, Köln, Deutschland26 - Barclaycard Arena, Hamburg, Deutschland27 - Mercedes Benz Arena, Berlin, Deutschland30 - Ericsson Globen, Stockholm, Schweden1 - Jyske Bank Boxen, Herning, Dänemark3 - Ziggo Dome, Amsterdam, Niederlande4 - Ziggo Dome, Amsterdam, Niederlande5 - Sportpaleis, Antwerpen, Belgien6 - Accor Hotels Arena, Paris, Frankreich8 - WiZink Center, Madrid, Spanien9 - Palau San Jordi, Barcelona, Spanien12 - 3 Arena, Dublin, Irland13 - 3 Arena, Dublin, Irland16 - SSE Hydro, Glasgow, Schottland17 - SSE Hydro, Glasgow, Schottland19 - Metro Radio Arena, Newcastle, England20 - Metro Radio Arena, Newcastle, England22 - Arena, Manchester, England23 - Arena, Manchester, England25 - Motorpoint Arena, Nottingham, England26 - Motorpoint Arena, Nottingham, England28 - Barclaycard Arena, Birmingham, England29 - Barclaycard Arena, Birmingham, England1 - The O2, London, England2 - The O2, London, England13 - Estadio Nacional, Lima, Peru15 - Movistar Arena, Santiago, Chile20 - Estadio Unico De La Plata, Buenos Aires, Argentinien23 - Pedreira Paulo Leminsky, Curitiba, Brasilien25 - Rio Arena, Rio de Janeiro, Brasilien28 - Allianz Parque, Sao Paulo, Brasilien30 - Esplanada Do Mineirao, Belo Horizonte, Brasilien2 - Parque Simon Bolivar, Bogota, Kolumbien4 - Coliseo De Puerto Rico , San Juan, Puerto Rico6 - Parque Viva Amphitheater, San Jose, Costa Rica10 - Palacio De Los Deportes, Mexiko Stadt, Mexiko12 - Arena VFG, Guadalajara, Mexiko14 - Auditorio Citibanamex, Monterrey, Mexiko