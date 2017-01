"Castle On The Hill" und "Shape Of You" Ed Sheeran lässt endlich neue Musik hören

Innerhalb von 24 Stunden erreichten seine Songs "Shape Of You" und "Castle On The Hill" über 13 Millionen Streams auf "Spotify". Damit schlug der Sänger sogar seine Musikerkollegen von One Direction, die im August 2015 mit "Drag Me Down" knapp 5 Millionen Streams geschafft hatten.Sheerans Songs wurden jedoch 6,9 sowie 6,2 Millionen mal gestreamt. In den britischen Charts schossen die Lieder ebenso sofort auf Platz eins und zwei der Charts.Den Song "Shape Of You" hatte der Brite eigentlich für Popstar Rihanna geschrieben. Schlussendlich entschied er sich jedoch dazu, ihn doch selbst einzusingen. Er habe sich nämlich gedacht, dass "Rihanna diese Worte nicht singen würde", wie er im Interview mit "BBC Radio 1" verriet."Castle On The Hill" sei dagegen ein Liebeslied an seine Heimat, die englische Grafschaft Suffolk: "Ich habe das Musikvideo tatsächlich in Suffolk gedreht und der Cast sind Leute von meiner High School."