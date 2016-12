Musik-Bild des Tages 26. Dezember 2016: George Michael ist tot. Der britische Sänger starb im Alter von nur 53 Jahren am ersten Weihnachtstag im Alter von nur 53 Jahren an einem Herzversagen. (Foto: AP)

"Ich bin sechsfache Mutter, 5 Buben und 1 Mädchen, ich bin so verzweifelt", bat Tyshika Britten zuerst auf Craigslist um Hilfe. "Ich gebe mein Bestes. Ich bete jeden Tag und nun bettle ich um Hilfe. Ich weiß es geht nicht um Geschenke, aber sie sind Kinder. Ich habe so versagt...bitte helft mir".Das Posting der verzweifelten Mutter wurde kurz vor Weihnachten viral. Zahlreiche Medien griffen die rührende Geschichte der Familie aus Maryland auf. So wurde auch Eddie Vedder darauf aufmerksam."Ich fand die Geschichte sehr berührend. Was diese Mutter für ihre Kinder getan hat. Die Kids müssen stolz sein auf ihre Mutter, denn es braucht viel Mut, um Hilfe zu bitten", sagte der Rocker der Washington Post.Die Lage von Britten erinnerte ihn an seine eigene Kindheit. "Es gab Jahre, da bekamen wir Spielzeug von Santa. Doch das war gebrauch und stammte von Garagenverkäufen und funktionierte nicht immer", so Vedder.Als die Familie den Scheck von dem weltberühmten Sänger erhielt, fragte Britten, ob er in einer Band sei. Nach einer Google-Recherche haben sie sich nun mit der legendären Grunge-Band vertraut gemacht..Zusätzlich zu den 10.000 Dollarn von Vedder erhielt die Familie durch einen Spendenaufruf von GoFundMe.org rund 18.000 Dollar. So kann Tyshika Britten mit ihren Kindern nun einen neuen Start wagen.