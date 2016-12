Weitere Tests folgen George Michael: Obduktionsbericht unschlüssig

Die Erlöse sollen an Hilfsorganisationen gehen, die Michael bereits unterstützt hatte. Elton John soll Berichten zufolge auch auf der Beerdigung seines Freundes singen.Nach dem ikonischen Auftritt, den der 69-Jährige vor fast zwanzig Jahren in Gedenken an Prinzessin Diana bei ihrer Beerdigung gegeben hat, soll er nun einer anderen Musik-Legende die letzte Ehre erweisen.Die beiden Briten waren eng befreundet, hatten gemeinsame Auftritte und Songs, so zum Beispiel "Don't let the sun go down on me".Ebendieser Song soll nun an der Beerdigung des "Wham!"-Stars von Elton John persönlich gesungen werden. Er selbst ist tief betroffen: "Ich bin im Schock. Ich habe einen geliebten Freund verloren, einen netten, großzügigen und brillanten Künstler. RIP George Michael", twitterte er nachdem ihn die schreckliche Nachricht erreichte.