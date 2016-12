Von Bowie bis Michael Diese Musiker sind im Jahr 2016 gestorben

Careless Whisper bis Faith George Michael - Das waren seine größten Hits

George Michael George Michael (Foto: Reuters)

Die beiden Briten waren eng befreundet, hatten gemeinsame Auftritte und Songs, so zum Beispiel "Don't let the sun go down on me". Ebendieser Song soll nun an der Beerdigung des Wham!-Stars von Elton John persönlich gesungen werden.Niemand kann vergessen, wie der Sänger ans Klavier tritt und eine auf Diana abgeänderte Version seines Hits "Candle In The Wind" performt. An jenem Septembertag 1997 blieb wohl kein Auge in der Londoner Westminster Abbey trocken. Zu Ehren von George Michael wird sich Elton John wohl etwas ebenso Rührendes einfallen lassen.Er selbst ist tief betroffen: "Ich bin im Schock. Ich habe einen geliebten Freund verloren, einen netten, großzügigen und brillanten Künstler. RIP George Michael", twitterte er nachdem ihn die schreckliche Nachricht erreichte. Der Ausnahmekünstler wird in London im Familiengrab neben seiner geliebten Mutter seinen ewigen Frieden finden.