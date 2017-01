Kuss für Silbereisen Helene Fischer legt beim Schlagerboom heißen Auftritt hin

Doch auch das Album "Schlagerchampions" zu seiner ARD-Show steht bei den Compilation-Charts ganz oben an der Spitze."Damit Mick Jagger nicht so traurig ist, dass er nicht mehr auf der Eins ist, schicken wir ihm zur Aufmunterung unsere CD! Dann lernt er den Schlager mal so richtig kennen und kann mit uns Polonaise, Walzer und Sirtaki tanzen!", sagte der Schlagersänger gegenüber der BILD.Mit der zweiten CD seiner Band KLUBBB3 ist Silbereisen auf Platz 32 in den Charts vertreten. Ganze elf Plätze vor der ersten CD seiner Liebsten Helene.