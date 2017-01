Von McCartney bis Gabalier MTV Unplugged: 10 großartige akustische Auftritte

Zum 25. Jubiläum Baby vom "Nevermind"-Cover stellt legendäres Foto nach

Musik-Bild des Tages 22. Jänner 2017: Am Wochenende gingen weltweit Millionen von Menschen gegen Donald Trump auf die Straßen. Unter ihnen auch zahlreiche Superstars. Sängerin Alicia Keys trat dabei in Wahsington auf. (Foto: AP)

Seit die Tochter der Ikone die Scheidungspapiere gegen ihren Ehemann eingereicht hatte, habe der 32-Jährige sich geweigert, die Gitarre zurück zu geben, klagt die Cobain-Tochter. Frances will außerdem die gerichtliche Erlaubnis, die Gitarre inspizieren zu dürfen, um sicherzustellen, dass das Instrument in einer makellosen Kondition von ihrem Mann aufbewahrt wurde.Cobain möchte die Gitarre an eine Kunstspedition geben, um das berühmte Stück sicher zu verwahren, bis der Streit geklärt ist. Silva behauptet hingegen, dass ihm die Gitarre von, der Mutter seiner Frau, geschenkt wurde. Deswegen besäße er das Recht, das Instrument zu behalten. Die brünette Schönheit bestreitet dies und beharrt darauf, das ihre Mutter ihm nie ein "unbezahlbares Familien-Erbstück" geschenkt hätte.