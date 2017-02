Fans zur Prostitution gezwungen Rapperin Schwesta Ewa drohen fünf Jahre Haft

Anwohner hatten am Mittwoch eine "ohrenbetäubenden Knall" vernommen und daraufhin den Notruf gewählt. Laut der "Bild"-Zeitung sei kurz danach ein Mann "brennend über die Straße gelaufen".Nachdem die Feuerwehr das zweistöckige Gebäude evakuiert hat, fand man im Keller den vermutlichen Grund für die Explosion. Denn dort befand sich neben einem Tonstudio auch ein Drogenlabor. "Es gibt Hinweise darauf, dass die Explosion auf die Verarbeitung von Betäubungsmittel zurückzuführen ist", so ein Sprecher der Polizei Köln.Dr. Knarf hat auf seinem Instagram immer wieder Fotos von Chemikalien gepostet. Er schwebt derzeit in Lebensgefahr, hat laut ersten Auskünften bei dem Zwischenfall beide Hände verloren.