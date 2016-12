Am Christtag George Michael mit 53 Jahren gestorben

Careless Whisper bis Faith George Michael - Das waren seine größten Hits

123 Millionen Euro Wer erbt das Vermögen von George Michael?

Sänger starb mit 53 Jahren George Michael: Sein letztes Foto schockt die Welt

"Werde dich immer vermissen" Freund fand toten George Michael im Bett

Tod von George Michael "AKH"-Team: Schockiert über Nachricht

Reaktionen auf Social Media So trauert die Welt nach dem Tod von George Michael

Michael war im Alter von nur 53 Jahren am 1. Weihnachtstag "friedlich" eingeschlafen, wie sein Sprecher Michael Lippman gegenüber der Presse angab. Es soll Herzversagen gewesen sein. Erst die Obduktion wird die genaue Todesursache bekanntgeben.Doch bis dahin wird in der Presse über den Grund des frühen Ablebens von Michael spekuliert. Aus diversen Drogenexperimenten hat der Sänger zu Lebzeiten kein Geheimnis gemacht. Vor einigen Jahren soll er täglich bos zu 25 Joints konsumiert haben, auch mit Kokain und Crack wurde er erwischt.Die britische Boulevardzeitung "Daily Telegraph" berichtet auch von einer Heroinsucht, gegen die der Star in den vergangenen Jahren gekämpft haben soll. Laut einer anonymen Quelle war er deswegen öfter in der Notaufnahme.Zwischen 2014 und 2015 checkte Michael sogar in der luxuriösen "Kusnacht Practice" am Zürichsee ein, um von einer Sucht loszukommen.