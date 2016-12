Reaktionen auf Social Media So trauert die Welt nach dem Tod von George Michael

Seit 1986 gehört der Hit "Last Christmas" zum vorweihnachtlichen Pflichtprogramm im Radio, dreißig Jahre danach ist der Sänger der Band "Wham!" am Christtag verstorben.Sein Sprecher Michael Lippman wandte sich in einem Statement an die Öffentlichkeit: "In großer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Sohn, Bruder und Freund George während der Weihnachtsfeiertage friedlich eingeschlafen ist".Georgios Kyriacos Panayiotou, so der echte Name des griechisch-stämmigen Londoners, lebte zuletzt in Highgate bei London. Die britische Polizei bestätigte, dass es keinen Verdacht auf einen Tod durch Fremdeinwirkung gebe.