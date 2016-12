Angst um seine Stimme George Michael wollte nie wieder auftreten

Warum starb er so früh? George Michael: Wilde Gerüchte um Heroinsucht

123 Millionen Euro Wer erbt das Vermögen von George Michael?

Sänger starb mit 53 Jahren George Michael: Sein letztes Foto schockt die Welt

"Werde dich immer vermissen" Freund fand toten George Michael im Bett

Tod von George Michael "AKH"-Team: Schockiert über Nachricht

Careless Whisper bis Faith George Michael - Das waren seine größten Hits

Reaktionen auf Social Media So trauert die Welt nach dem Tod von George Michael

Am Christtag George Michael mit 53 Jahren gestorben

Schon zu Lebzeiten stellte der Künstler gemeinsam mit seiner Band "Wham!" und dem Weihnachtshit "Last Christmas" einen Mega-Rekord auf: Der Song stand 123 Wochen am Stück auf Platz eins der Charts.Nach seinem plötzlichen Ableben führt nun sein "Greatest Hits"- Album "Ladies&Gentlemen: The Best of George Michael" die Album-Charts an. Das 1998 veröffentlichte Album beinhaltet unter anderem Hits wie "Don´t let the sun go down on me" und "One more try"."GFK Entertainment" berichtet, dass etwa zehn Prozent der Downloads in den letzten Tagen mindestens einen Hit des verstorbenen Stars enthielten. So traurig diese Verkaufsrekorde auch zu sein scheinen, so bestätigen doch auch andere Alben die morbide Realität im Jahr 2016.Denn auch Songs der in diesem Jahr verstorbenen Musik-Legenden Prince und David Bowie sorgten nach dem Bekanntwerden der traurigen Meldungen über deren Tod für höchste Verkaufszahlen.