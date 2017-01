SuperBowl Rehearsal is so fun. We built a tent in my backyard with a dancefloor to practice! We love you monsters, can't wait to perform for u! ??? Ein von xoxo, Joanne (@ladygaga) gepostetes Video am 16. Jan 2017 um 14:18 Uhr

Ob das Ganze finanzielle Gründe hat? Das Blatt schreibt nämlich ebenfalls, dass die New Yorkerin für ihren spektakulären Auftritt in der Halbzeitshow desin Texas am 5. Februar nicht einmal ein Honorar bekommen wird.Vor wenigen Tagen erst hatte Gaga verraten, dass sich sich in ihrem Garten ein Zelt errichtet hat, um für das besondere Event proben zu können. Die Musikerin hatte vor wenigen Tagen ein Foto auf ihrem Instagram-Account hochgeladen, auf dem sie umgeben von mehreren Personen ihr Bein in die Luft wirft. Dies betitelte Gaga mit: "'Superbowl'-Proben bringen so viel Spaß. Wir haben ein Zelt mit Tanzfläche in meinem Garten errichtet, um proben zu können. Wir lieben euch, Monster. Kann es kaum erwarten, für euch aufzutreten".