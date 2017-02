Noch-Ehemann rückt sie nicht raus Frances Bean Cobain sorgt sich um Gitarre von Kurt

Zum 25. Jubiläum Baby vom "Nevermind"-Cover stellt legendäres Foto nach

Nirvana-Sänger starb 1994 Mit diesem Gewehr hat sich Kurt Cobain erschossen

Musik-Bild des Tages 12. Februar 2017: And the winner is...Adele. Die 28-jährige Sängerin räumte bei den 59. Grammy Awards ordentlich ab und holte sich mit dem Album "25" sowie ihrem Welthit "Hello" insgesamt fünf Preise. (Foto: AP)

Cobain beschenkte sich mit der Hagstrom Blue Sparkle Deluxe im Jahr 1992 selber. Nach seinem Tod wurde die E-Gitarre von seiner Witwe an einen Freund weitergegeben. Der wiederum verkaufte das glitzerblaue Instrument an den Sammler Nathan Fasold aus Portland.Jetzt ist das gute Stück auf eBay gelandet.Das Höchstgebot lag am 17. Februar (9 Uhr vromittag) bei 5.500 US-Dollar. Es ist also davon auszugehen, dass der Preis noch nach oben gehen wird.Wie Noch-Besitzer Fasold angegeben hat, geht ein Teil des Verkaufserlöses an die Organisation "Transition Projects, Inc.", die Obdachlosen in Portland hilft, wieder eine Wohnung zu finden.Am 20. Februar 2017 würde der legendäre Nirvana-Frontmann seinen 50. Geburtstag feiern.