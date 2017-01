"Verliebt in einen Kiwara" Tony Wegas verkuppelt für Turbobier einsame Polizisten

Ihr habt eine Wohnung, einen Keller, eine Garage und würdet dort gerne ein Konzert von Turbobier erleben? Ihr veranstaltet just am 28. Jänner ein Feuerwehrfest, einen Maturaball, eine Geburtstagsparty oder eine Hochzeit, doch fehlt euch noch die richtige musikalische Unterhaltung?Kein Problem, denn die HEUTE schickt euch Turbobier nach Hause. Mit ihrem neuen Album "Das Neue Festament" im Gepäck werden euch die vier Musiker für eine Gig besuchen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist das Formular unten auszufüllen. Schickt uns eine Foto von euch (und euren Freunde) und sagt uns, warum die Band gerade bei euch daheim auftreten soll.Mit etwas Glück könnt ihr dann von einem legendären Wochenende mit Turbobier berichten.Die Band wird mit Instrumenten und ein Paar Flaschen des hauseigenen "Turbobier" bei euch auftauchen. Für Stromversorgung, Getränken sowie Partygästen und einer ordentlichen Stimmung müsst ihr selber aufkommen.