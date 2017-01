Sind Sie 'Atemlos'? Welcher Song von Helene Fischer passt am besten zu Ihnen?

Platz Eins in den Album Charts Florian Silbereisen löst die Rolling Stones ab

Neues Album, Tournee,... Helene Fischer hat im Jahr 2017 viel vor

Silbereisen bei den Bambis So süß war die Liebeserklärung an Helene Fischer

Für Helene Fischer brechen nämlich demnächst turbulente Zeiten an. Die Arbeiten an ihrem neuen, von Fans sehnlichst erwarteten Album sind beinahe beendet, danach muss die große Tournee vorbereitet werden. Von September 2017 bis in den März des Folgejahres wird die Schlagergöttin dann bei insgesamt 69 Shows in so gut wie allen großen Hallen des deutschsprachigen Raums auftreten. So ein Monsterprojekt braucht eine gewisse Vorlaufzeit.Genauso bräuchte eine Hochzeit der beiden Stars eine detaillierte Vorbereitung. Es sei denn, Fischer und Silbereisen wollen sich abseits des Rampenlichtes in kleinstem Kreise das Ja-Wort geben.