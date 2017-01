Musik-Bild des Tages 22. Jänner 2017: Am Wochenende gingen weltweit Millionen von Menschen gegen Donald Trump auf die Straßen. Unter ihnen auch zahlreiche Superstars. Sängerin Alicia Keys trat dabei in Wahsington auf. (Foto: AP)

Hofer spricht den US-Amerikaner mit bürgerlichem und Künstlernamen an und bedankt sich in seinem Posting vom Freitag für "den offenen Diskurs". Er lehne eine Politik ab, die Menschen aufgrund der Religion, Herkunft, Sprache, Hautfarbe, des Geschlechts oder der Weltanschauung diskriminiert, erklärt der gescheiterte FPÖ-Präsidentschaftskandidat."Ich hoffe, dass Sie die Zeit finden, das Freiheitliche Parteiprogramm – das die 'Freiheit' an die oberste Stelle stellt - zu lesen, um sich ein Bild über meine Weltanschauung machen zu können", sagt der FPÖ-Politiker und schickt das freiheitliche Papier und zwei weitere Publikationen zu den Themen Energie und Lebensmittel sowie Querschnittslähmung zur Durchsicht mit."Jeder, der mich persönlich kennt, wird Ihnen versichern, dass ich weder Rassist bin noch in irgendeiner Weise zu Extremismus neige", so Hofer. Abschließend wünscht er ihm alles Gute für sein zukünftiges Schaffen.Sehr geehrter Herr Richard Melville Hall,lieber Moby!Ich bedanke mich für Ihr Schreiben und freue mich über den offenen Diskurs. Als Mensch, der Freiheit und Demokratie als die höchsten Güter unserer Gesellschaft erachtet, lehne ich eine Politik ab, die Menschen aufgrund der Religion, Herkunft, Sprache, Hautfarbe, des Geschlechts oder der Weltanschauung diskriminiert.Einen Menschen muss man anhand seiner Taten bewerten. Ich hoffe, dass Sie die Zeit finden, das Freiheitliche Parteiprogramm – das die „Freiheit“ an die oberste Stelle stellt - zu lesen, um sich ein Bild über meine Weltanschauung machen zu können. Jeder, der mich persönlich kennt, wird Ihnen versichern, dass ich weder Rassist bin noch in irgendeiner Weise zu Extremismus neige.Ich wünsche Ihnen für Ihr Schaffen alles Gute und verbleibemit freundlichen Grüßen,Norbert Hofer