Tnx my fans for sending me this pic ? #draganamirkovic 2014 #belgrade vs #jeniferlopez 2017 #lasvegas ?? Ein Beitrag geteilt von Dragana Mirkovic (@dragana_mirkovic) am 11. Feb 2017 um 5:14 Uhr

My favorite moment of the show... you have to see it to really feel it... ?? #IHopeYouDance #allihave #mybabies Ein Beitrag geteilt von Jennifer Lopez (@jlo) am 9. Feb 2017 um 15:55 Uhr

Musik-Bild des Tages 12. Februar 2017: And the winner is...Adele. Die 28-jährige Sängerin räumte bei den 59. Grammy Awards ordentlich ab und holte sich mit dem Album "25" sowie ihrem Welthit "Hello" insgesamt fünf Preise. (Foto: AP)

Konkret geht es um einen Auftritt Mirkovics in der Kombank Arena in Belgrad Anfang Oktober 2014. Dieser schien laut dem Management der serbischen Sängerin Gefallen bei Selena Gomez und Jennifer Lopez gefunden zu haben. Die beiden Weltstars haben laut einer Aussendung "ihre Performance 1:1 kopiert".J.Lo zeigte bei einem Auftritt in Las Vegas am 10. Februar ähnliche Bühnenelemente wie die serbische Sängerin. Selena Gomez soll Teile der Show von Mirkovic bereits im November 2014 bei den MTV Awards in Los Angeles nachgemacht haben.Fans von Dragana Mirkovic haben sie auf ihren Social Media-Kanälen über das künstlerische "Plagiat" aufmerksam gemacht. Die 49-Jährige, die mit ihrem Mann in Enzesfeld-Lindabrunn im Bezirk Baden wohnt, nimmt das eher gelassen.