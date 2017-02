Neue Apple Music-Werbung James Corden spielt Bowie, Slash und die Spice Girls

Queen Freddie Mercury und Brian May (Foto: imago-stock)

"Ich dachte immer, ich würde einen tollen Frontmann für Queen abgeben", sagte Corden über seine Lieblingsband als Teenager. Der jetzige Sänger wäre "OK" aber er würde einfach besser sein, spuckte er großer Töne.Wenige Augenblicke später konnte er seine Können unter Beweis stellen. Adam Lambert tauchte im Studio auf und forderte ihn zum Duell der Sänger heraus. Gemeinsam mit Gitarrist Brian May und Schlagzeuger Roger Taylor sangen sich beide durch die Queen-Hits "We Will Rock You", "Don't Stop Me Now", "Crazy Little Thing Called Love" und "Another One Bites The Dust". Zerknirscht gab sich Corden dann geschlagen.Zum Abschluss gab es noch eine großartige Version von "Somebody To Love" zu hören.