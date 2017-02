Patriots vs. Falcons Super Bowl LI - Diese Stars halten die Daumen

Super Bowl LI: Diese Stars halten zu den New England Patriots Aerosmith-Sänger Steven Tyler ist seit Jahren ein Fan der Patriots. (Foto: Reuters)

Wenn einem Football-Profi nach einem gelungene Touchdown das Adrenalin und die Endorphine aus allen Körperöffnungen tropfen, dann gehört der Erfolg so richtig gefeiert. Wie das im Laufe der Zeit getan wurde, zeigt Sänger Justin Bieber in einem Werbespot für T-Mobile, der während der Super Bowl im Fernsehen zu sehen sein wird.Mit Hornbrille und schwarzem Anzug samt Mascherl ganz auf seriös getrimmt zeigt er in dem T-Mobile-Clip die Evolution der durch Bewegungen gefeierten Punkteabschlüsse.