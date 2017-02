Mehr als 3 Mio. Streams Katy Perry bricht mit "Chained To The Rhythm" Spotify-Rekord

Bei Ellen DeGeneres Katy Perry überrascht Überlebenden von Orlando-Attentat

Promi-Unterstützung für Demokraten Katy Perry und Lady Gaga sangen für Hillary Clinton

Grammys 2017: Katy Perry (Foto: AP)

In einem futuristisch anmutenden Vergnügungspark mit dem passenden Namen "Oblivia" nimmt Katy Perry ihre Fans mit auf eine tubulente Achterbahnfahrt. Optisch ist das Video ganz an Zukunftsvorstellungen aus den USA der 1950er angelehnt.Wie schon im Text zu "Chained To The Rhythm" findet man auch im Video kleine aber feine Botschaften, die auf die aktuelle politische Lage in den USA hinweisen. Das Hamsterrad ist Sinnbild für den täglichen Trott, in dem sich der Großteil der Menschen befindet.Katy Perry hat kein Geheimnis daraus gemacht, eine Unterstützerin Hillary Clintons zu sein.