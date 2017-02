"Chained To The Rhythm" Katy Perry kündigt auf Instagram neue Single an

Performt sie einen neuen Song? Katy Perry wird bei den Grammys auftreten

Aufhat die 32-jährige Sängerin eine interaktive Karte veröffentlicht, die zeigt, in welchen Städten die glitzernden Kugeln zu finden sind. In Europa freuten sich Fans in London, Berlin, Oslo, Stockholm, Paris und Mailand über Katy Perrys neuen Song "Chained To The Rhythm".Auch in Japan, Australien, Neuseeland sowie Nord- und Südamerika wurden die Discokugeln verteilt. Diese verfügen über eine Kopfhörerbuchse, die es den Fans ermöglicht, sich bereits vor der Veröffentlichung mit dem neuen Material von Perry vertraut zu machen.