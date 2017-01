Diplomatischer Gene Simmons Rockband KISS würde für Donald Trump spielen

Unter Anhängern von Donald Trump werden die T-Shirts sicher reißenden Absatz finden. Eines der Kleidungsstücke zeigt die Karte der Vereinigten Staaten von Amerika. Die einzelnen Staaten sind rot oder blau eingefärbt, je nachdem, ob in ihnen Trump oder dessen Herausforderer Hillary Clinton gewonnen hat. Eine Legende unter der Karte erklärt alle Trump-Staaten für die "United States of America", während die Clinton-Staaten als "Dumbfuckistan" bezeichnet werden.Ein weiteres Leiber hat den simplen Aufdruck "God, Guns & Trump". Auch die während des Wahlkampfs zum Symbol für Trump gewordene, rote Kappe findet man im Sortiment von Kid Rock. "Make America Badass Again" steht dort der leicht abgewandelte Slogan von Trump zu lesen.