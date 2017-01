Heimische Indie-Rocker Kommando Elefant spielten erstmals in der Stadthalle

Auf einer himmelblauen Puch DS fährt Sänger Alf Peherstorfer, der ein wenig an Austin Powers erinnert, im Video zu "Dein letztes Comeback" zu einem Wakeboard-Lift, um sich dort seinem Schicksal zu stellen.Das neue Album "Herz und Anarchie" erscheint am 17. März. Am selben Tag feiert die Band mit ihren Fans im Fluc am Praterstern die Releaseparty.