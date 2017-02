Er wollte sich schon früher umbringen "Kazim hat mit seinen Depressionen so gelitten"

Kazim Akboga ist tot YouTube-Rapper warf sich vor ICE-Schnellzug

Kazim Akboga Kazim Akboga (Foto: imago-stock)

In dem kurzen Clip steht Kazim in einer Küche, hat sich mit Frischhaltefolie Gebäck an den Körper gewickelt. So verkleidet singt er den Song "Maschine" von Tim Bendzko. Anstatt der Zeile "Ich will leben, bis zum letzten Atemzug" singt er allerdings "Ich will leben, bis der Zug kommt".Nachdem sich der Musiker genau so das Leben genommen hat, sehen viele Fans in dem Video nun einen versteckten Hilferuf. In den Kommentaren darunter wird so heftig spekuliert und diskutiert, dass Kazims Management laut "Bild"-Zeitung darum gebeten hat, von "Spekulationen abzusehen".