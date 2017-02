Lady Gaga: Begeisterte Reaktionen zur Halftime Show

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Mit Seitenhieb auf Trump So genial rockte Lady Gaga die Halftime-Show

Incredible performance from my friend @LadyGaga. You amaze me — and not just onstage. Proud to work with you to end sexual assault. #ItsOnUs pic.twitter.com/ZOva2lpAOZ — Joe Biden (@JoeBiden) 6. Februar 2017

Ich schau mir gerade die #HalfTimeShow von Lady Gaga an und habe durchgehend Gänsehaut. ? — Chris (@C_LittleSmith) 6. Februar 2017

Ein Glück kam Lady Gaga ins Stadion geflogen und nicht Donald Trump... Definitiv super Show! ? #SuperBowI #ranSB51 #HalfTimeShow — Johanna ?‍? (@schwarzxweiss) 6. Februar 2017

Was #ladygaga gerade abgeliefert hat, war einfach wow. Eine sehr sehr tolle #HalfTimeShow #SB51 — Peter Dudziuk (@DonPedro_Vienna) 6. Februar 2017

"God bless America" sind die ersten Worte, die Lady Gaga singt. Es ist Woody Guthries Lied "This Land Is Your Land" und eine politische Botschaft Gagas an die Regierung. Das Lied ist zur Protest-Hymne gegen Donald Trumps Politik geworden.Am Himmel bilden Sterne die US-Flagge. Nach dem Song wendet die Sängerin ein paar Worte an die Zuschauer: "One nation under god. Indivisible. With liberty and justice for all" - "Eine Nation unter Gott, untrennbar, mit Freiheit und Gerechtigkeit für alle" - und springt dann vom Dach hinunter ins Feld, um die eigentliche Show zu starten.Unter anderem gab Lady Gaga ihre Hits "Poker Face", "Born This Way", ihren neusten Song "Million Reasons" sowie die Beyoncé-Kollaboration "Telephone" zum Besten. Insgesamt 13 Minuten lang performte die Künstlerin solo auf der Bühne im Stadion von Houston - schon zuvor kündigte sie an, dass es keine Gastperformer geben wird, daran hielt sich die 30-Jährige auch.Ihre Show beendet Lady Gaga so, wie sie sie begonnen hat: mit einem Sprung. Doch zuerst wirft sie noch ihr Mikrofon weg und ein gigantisches Feuerwerk wurde gezündet.Der ehemalige Vize-Präsident Joe Biden lobt seine "Freundin" und freut sich darauf weiterhin mit Lady Gaga zu arbeiten, "um sexuellen Missbrauch zu beenden".Und selbst die Tochter von Präsident Trump, Ivanka, spricht von einer "unglaublichen"Performance. Donald Trump hat bisher noch nichts zum Auftritt getwittert.