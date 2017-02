"Ich liebe meinen Körper" Lady Gaga wehrt sich auf Instagram gegen ihre Hater

Von Ende September bis Ende November wird Lady Gaga im Rahmen ihrer "Joanne"-Welttournee, die sie am Ende des Super Bowl-Auftritts angekündigt hat, in Europa und Großbritannien gastieren. Auftritte in Amsterdam, Zürich, Paris, London, Hamburg und weiteren Städten stehen dann auf dem Programm.Eine Stop in Wien sucht man auf dem Tourplan allerdings vergeblich. Von August bis Dezember ist sie vor und nach ihrem Abstecher nach Europa ausgiebig in den USA und Kanada unterwegs.