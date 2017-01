I see all that brown nosing is finally starting to pay off NO SHAME LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 9. Januar 2017

"Brown-nosing" nennen es die Engländer, wenn sich jemand allzu sehr anbiedert (und dadurch mit einer verräterischen Färbung seines Riechorgans rechnen muss). Für Liam Gallagher scheint Bruder Noel dieses Tatbestand zu erfüllen, verkündete dieser doch lauthals seinen Respekt für die Band U2.Es sei "eine Ehre" und ein "wahrgewordener Traum", mit den irischen Poplegenden auf der Bühne stehen zu dürfen, hatte Noel - einem Bericht von "NME" zufolge - bereits in der Vergangenheit gesagt und legte nun in einem Interview mit "Desert Island Discs" noch ein Schäuferl nach: "Ich liebe U2 und wenn ihr das nicht versteht, versteht ihr das nicht und Schande über euch. 'With or Without You' ist einer der besten Songs aller Zeiten."Liam Gallagher ist wohl einer, der es nicht versteht. Via Twitter verkündete er am 9. Jänner: "Ich sehe, die ganze Arschkriecherei zahlt sich endlich aus KEINE SCHANDE". Ob der Kommentar auf Noel Gallagher abzielt, ist unklar, aber stark anzunehmen - vor allem in Hinblick auf die permanenten Streitigkeiten zwischen den Brüdern. Sogar mit Adolf Hitler hat Liam Gallagher seinen Bruder bereits verglichen. Tja, es sieht weiterhin schlecht aus für eine Reunion von Oasis.