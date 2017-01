"All I Want For Christmas" "Carpool Karaoke"-Stars singen Weihnachtslied

Shit happens ? Have a happy and healthy new year everybody!? Here's to making more headlines in 2017 ? pic.twitter.com/0Td8se57jr — Mariah Carey (@MariahCarey) 1. Januar 2017

Beim legendären "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve With Ryan Seacrest 2017" stand Mariah Carey auf der Bühne. Allerdings konnte sie dieses Mal ihre Fans nicht begeistern.Der Superstar sang keinen Song live und gab sich auch keine Mühe, dieses Detail zu verbergen. Die Bewegungen ihrer Lippen waren dabei nicht einfach nur nicht synchron, sie waren manchmal nicht einmal existent.Schuld an diesem verpatzen Auftritt waren Probleme im Hintergrund, die Mariah auch immer wieder anschnitt: "Frohes neues Jahr! Wir können nichts hören, doch ich werde den Moment einfach durchstehen", sagte die Sängerin, die anschließend einfach weitermachte und es nicht weiter störte, dass der Auftritt komplett schief geht.Nach ihrem Auftritt wandte sich die Diva auf Twitter an ihre Fans: "So ein Scheiß passiert halt. Habt ein glückliches und gesundes neues Jahr! Auf weitere Schlagzeilen im Jahr 2017", schreibt Carey gelassen.