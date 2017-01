Nach Konzert-Panne Stephen Colbert macht sich über Mariah Carey lustig

Angeblich wurde der Track innerhalb von nur 24 Stunden aufgenommen. Die 46-Jährige scheint sich privat aber schon von der Trennung erholt zu haben. Momentan datet sie den Background-Tänzer Bryan Tanaka. Gerade erst wurden die beiden glücklich strahlend beim Verlassen eines Restaurants in London gesehen.Außerdem hat sie auch beruflich neue Ziele vor Augen. Wie die genau aussehen, ist leider nicht bekannt. Ihre ManagerinStella Bulochnikovverriet kürzlich nur: "Wir arbeiten an einem geheimen Projekt. Es ist ein geschriebenes Drama, das wir gerade entwickeln. Es geht um Mariahs Leben und wird sehr ergreifend sein. Wir wollten eigentlich ein paar Ferien-Aufnahmen machen, aber erst mal kommt die Tour. Aber wir werden der Öffentlichkeit nachher einen tollen Film präsentieren."Außerdem würde die Sängerin zu einer weiteren Staffel von "Mariah's World" wahrscheinlich auch nicht Nein sagen. "Wir werden sehen", sagt Bulochnikov. "Wir haben ein sehr starkes Team aus guten Leuten um uns herum. Wir unterstützen und lieben einander und so wird es auch in diesem Jahr sein."