Mariah Carey zeigt sich als sexy Nussknacker Auf dem "Unsilent Night"-Konzert in New York zeigt Mariah Carey nicht nur stimmlich, was sie zu bieten hat. (Foto: www.viennareport.at/Anthony Behar)

Ein Insider verriet der "Sun": "Mariah ist stinksauer und war die letzten Tage ziemlich schlecht drauf. Sie lässt das nicht einfach ruhen und glaubt fest, dass jemand sie sabotieren wollte. Sie startet nun ihre eigenen Ermittlungen in dem Fall".Auch Careys Managerin Stella Bulochnikov geht von Sabotage aus und schickte einen Brief an die Verantwortlichen, in dem sie den Organisatoren vorwarf, sie hätten den Auftritt mit Absicht schief gehen lassen. In dem Schriftstück stand zu lesen: "Ihr wusstet, dass ihre Ohrstöpsel nicht funktionieren und das gesamte Produktionsteam wollte nicht, dass sie es packt. Und Mariah sagte es ihnen auf der Bühne immer wieder. Sie ignorierten sie einfach".Dick Clark Productions reagierte auf die Vorwürfe mit einem Antwortschreiben. "Als ein hochwertiger Produzent von Live-Fernsehevents mit über 50 Jahren Erfahrung, sind wir stolz auf unsere Reputation und unsere lang andauernde Beziehung zu Künstlern. Uns, die wir Shows wie die American Music Awards, die Billboard Awards, New Year's Rockin' Eve und die Academy of Country Music Awards veranstalten, nun vorzuwerfen, wir würden mit Absicht den Erfolg eines Künstlers schaden, ist verläumderisch, unverschämt und offen gesagt absurd".