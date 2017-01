Die Elektro-Ballade, die durch die Stimme von Dua Lipa und der eingehenden Melodie im Refrain besticht, erfreut sich auf YouTube schon fast 8 Millionen Klicks. Und das nach nur wenigen Tagen.Weltweit warten Fans schon auf das Debütalbum von Dua Lipa, der englischen Sängerin mit kosovarischen Wurzeln, das am 2. Juni 2017 erscheinen soll. Die 21-jährige Sängerin startete 2016 mit Hits wie "Be The One", "Blow Your Mind" und "Hotter Than Hell" international durch.