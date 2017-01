Alle Nominierungen Grammy Awards 2017: Battle zwischen Adele und Beyoncé

Legendärer Country-Sänger Charley Pride erhält Grammy für sein Lebenswerk

Live im Radio So reagierte Kelly Clarkson auf ihre Grammy-Nominierung

Allen voran werden die Metal-Legenden von Metallica für eine etwas härtere musikalische Untermalung der Grammy Awards sorgen. Die Band ist außerdem in der Kategorie "Best Rock Song" für den Titeltrack ihresnominiert.Die Country-Stars Carrie Underwood und Keith Urban dürfen ebenfalls auf der großen Bühne performen. Auch sie sind für einen der begehrten Preise nominiert. John Legend , dessen neuesdas Zeitfenster für eine Nominierung knapp verpasst hat, wird auch auftreten.In den Wochen vor der Veranstaltung wird man noch den einen oder anderen weiteren Star ankündigen, der am 12. Februar auftreten wird.