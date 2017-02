Grammys 2017: Die besten Bilder Metallica heizten bei den Grammys mit Lady Gaga ein

Mit dem amerikanischen Radiosender 'WRIF' sprach der Musiker über: "Wir tun, was wir bisher gemacht haben. Wir feiern die Energie der neuen Musik und überarbeiten die neuen Songs, um zu schauen, was funktioniert. Es ist eine aufregende Zeit. Wir haben das Gefühl, dass es da ein großes Momentum gibt. Diese Album wurde von der Welt umarmt. Wir haben das nicht erwartet. Ich meine, wir finden es klasse, dass es so passiert ist. Ich weiß nicht, ob wir all das erwartet haben. Und das ist etwas, das immer aufregend für uns ist".Trujillo meinte, noch immer voller Leidenschaft für die Bühne zu brennen: "Wir genießen es, ein paar kleine Shows, ein paar große Shows zu spielen. Was auch immer. Da gibt es die Energie von visueller Produktion und all das Zeug beginnt zu passieren. Also wenn man das Ganze zum Leben erweckt sieht, ist das spannend".