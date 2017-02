"Sie ist das fünfte Bandmitglied" Metallica wollen weiter mit Lady Gaga arbeiten

: Bei unserem letzten Interview 2013 hast du erstmals über dein Burn-Out gesprochen. Zitat: "Da war nicht einmal Kraft, mir die Scheißschuhe zuzubinden". Und, sind sie heute gut geschnürt?: Ja, schau her, alles gut. Aber klar, dieses Gefühl, immer mehr, immer weiter machen zu müssen, ist noch da. Sich aufbäumen, laufen, schneller, bis es einen auf die Fresse haut. Das passiert mir noch, aber viel seltener.: Ist Wendja keine Rampensau mehr, so wie Lukas früher?: Auf der Rampe werde ich auf jeden Fall noch zur Sau, nur abseits nicht mehr. Das war ja das, was mir so viel Kraft gekostet hat. Die anderen Seelen in meiner Brust haben sich dann irgendwann zu wehren begonnen.: Also hast du dich neu erfunden – wieder einmal. Warum tust du das immer so plakativ?: Wie meinst du das?: Alles Alte wird radikal abgestreift. Du singst auf der neuen CD von der Rückkehr zu "Feuer, Wasser, Erde Luft". Ein Flüchtlingssong ist, politisch korrekt, auch dabei. Das wirkt gewollt…: Das mag man so sehen, mit meiner Vorgeschichte. Ist es aber absolut nicht. Der Titel "Poet & Prolet" sagt eigentlich alles. Genau das bin ich. Ich will gescheit sein dürfen, aber auch dumm sein können. Ich trage meinen Zwiespalt ganz offen nach außen. Alle Facetten.: Kannst du von der Musik, die du jetzt machst, leben?: Nein. Ich lebe von dem, was ich zwischen 2010 und 2012 verdient habe, nachdem "Oida Taunz!" durch die Decke ging. Und wenn es einmal nicht mehr reicht, suche ich mir einen Job. Ich werde immer Musik machen. Ich muss keine Halligalli-Songs mehr machen, aber ich kann.: Kennst du Neo-Song-Contest-Starter Nathan Trent?: Nein, und seine Musik auch nicht. Vielleicht meide ich das extra. Da steckt wohl noch ein bissl Schmerz drinnen.