Michael Bublé sagt Moderation der Brit Awards ab

Ein Insider verriet der Zeitung "The Sun": "Es war eine schwierige Sache, aber Michael hat sich dazu entschlossen, die Brit Awards nicht zu machen. Aus Respekt vor Michael gaben ihm die Produzenten so viel Zeit, wie er brauchte, um die Entscheidung zu treffen, und sie verstehen ihn voll und ganz. Er hätte dem Abend seine einzigartige Note gegeben, also ist es wirklich schade, aber im Moment hat seine Familie Priorität. Derzeit werden andere Optionen geprüft, wer seinen Platz einnehmen könnte und einige Leute haben bereits Interesse angemeldet. Wer auch immer ausgewählt wird, es wird eine unglaubliche Nacht."Als Noahs Diagnose in einem Statement der Familie bestätigt wurde, cancelte der 41-jährige Sänger, der mit seiner Frau Luisana Lopilato auch den 11 Monate alten Elias großzieht, all seine Termine, um für seinen Sohn da sein zu können.Ein Freund des Musikers sprach vor kurzem darüber, dass Bublé nicht auftreten wird, bevor es seinem Sohn besser geht. David Foster erklärte: "Er wird nicht mehr singen, bevor sein Kind gesund ist, das ist sicher." Noah befindet sich derzeit in einer viermonatigen Chemotherapie und die Chancen, dass er die Krankheit besiegt, liegen bei 90 Prozent.