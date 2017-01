Mike Tyson - If You Show Up (Foto: YouTube)

Gegen Soulja Boy Chris Brown wird für Boxkampf von Mike Tyson trainiert

Tyson trainiert für den Boxkampf den Sänger Chris Brown. Der hat sich mit Soulja Boy wegen eines kindischen Instagram-Streits in die Haare gekriegt. Das ganze gipfelt demnächst in einem Kampf und da gehört das gegenseitige Anbellen einfach dazu.Denn zuvor hat schon Soulja Boy, der von Floyd Mayweather trainiert wird, gemeinsam mit 50 Cent den Diss-Track "Hit Em With The Draco" veröffentlicht.Die Protagonisten überschlagen sich vor dem Kampf förmlich gegenseitig mit allerlei Peinlichkeiten, um den jeweiligen Gegner dumm dastehen zu lassen.Im Ring wird sich schließlich zeigen, ob der Beef tatsächlich so heiß gegessen wird, wie er bislang gekocht wird.