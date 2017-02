Er wollte sich schon früher umbringen "Kazim hat mit seinen Depressionen so gelitten"

Kazim Akboga ist tot YouTube-Rapper warf sich vor ICE-Schnellzug

Wie die deutsche "BILD" berichtet, sprach Niels Ruf in seinem Podcast "Radio Ruf" mit Gast Valentina Belleza über den Selbstmord von Kazim Akboga. In Berlin seien die Menschen gerade ein bisschen traurig, sagte Ruf in der Aufzeichnung. "Ja, ich hab gerade leider seinen Namen vergessen, aber der 'Is-mir-egal'-Typ ist gestorben", antwortete Belleza.Darüber informiert, dass Kazim Akboga durch die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" berühmt wurde, mutmaßte Ruf: "Kann man sagen, dass Dieter Bohlen ihn in den Tod getrieben hat, ja?" Geschmacklos sinnieren der Moderator und sein Gast anschließend über die möglichen Gründe für Akbogas Freitod. "Der Berliner Winter ist hart, und nicht alle überleben ihn. Aber in meinem Podcast hätte er eine Zukunft gehabt...", meinte Ruf.Nach dem Tod von Roger Cicero hatte der Moderator via Twitter zwei Karten für ein Konzert des Sängers zum halben Preis angeboten. Bei Kazim Akboga werde es "keine Tickets zum halben Preis" geben, verlautbarte Ruf schließlich noch. Auf seinem Facebook-Account türmen sich inzwischen die Proteste angewiderter Hörer.