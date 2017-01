Shitstorm gegen Shirin David DSDS-Jurorin sorgte mit Perücken für Aufregung

Vor laufenden Kameras erklärte die Schlager-Queen bei "": "Das ist das Beste, das du jemals gemacht hast. Wir machen Modern Talking - Teil zwei! Ich bin besser als Thomas Anders". Der 62-Jährige war von dieser Idee überhaupt nicht begeistert: "Bist du irre? Hast du Drogen genommen?" Michelle sei nicht die Erste, die ihn dazu überreden möchte: "Vor einem Jahr hat mich Heino schon gefragt. Da habe ich ihn gefragt, ob der die Lampen an hat", verriet er.Michelle war jedoch überzeugt von ihrer grandiosen Idee: "Das wäre der absolute Hammer. Ich schwöre, das ist das Beste, was es gibt. Modern Talking - Teil zwei. Wirklich, das ist das Größte, das jemals gemacht wurde".Der Produzent blieb hart und konterte: "Der größte Flop aller Zeiten. Hör auf jetzt. Ich bin froh, dass ich aus der Scheiße raus bin". Die Sängerin legte nach: "Du hast es noch nicht mit mir gemacht. Das ist alles lächerlich dagegen, wirklich".Plötzlich tritt Showhypnotiseur Martin Bolze vor die Jury. Die ganze Zeit über war Michelle unter Hypnose. Als er sie kurz schlafen legt und wieder aufweckt, kann sich die Blondine an nichts mehr erinnern. Dieter Bohlen bleibt also von einem Modern Talking-Comeback verschont.