Pink nimmt Lady Gaga in Schutz (Foto: Montage "heute.at" (Reuters/AP))

Vorher aufgezeichnet Sprung von Lady Gaga beim Super Bowl war ein Fake

#womensupportingwomen #happymonday #letsnotgetdistracted Ein von P!NK (@pink) gepostetes Foto am 6. Feb 2017 um 13:34 Uhr

Vor fast fünf Jahren Simpsons sagten Halftime Show von Lady Gaga voraus

Nach Super Bowl-Auftritt Lady Gaga kündigt auf Twitter Welttournee an

Mit Seitenhieb auf Trump So genial rockte Lady Gaga die Halftime-Show

Sängerin Pink hatte schon auf ihren letzten beiden Touren die Bühne gegen das Trapez getauscht, deshalb meinten Fans auch, dass Lady Gaga sich ihre Super-Bowl-Performance von ihrer Kollegin abgeschaut hat.Pink selbst setzte diesem Argument nun gekonnt ein Ende. Über Instagram meldete sich die Punk-Röhre zu Wort: "Zum Mitschreiben: Lasst uns dieses Ding beenden, bevor es überhaupt zu einer großen Sache wird... Lady Gaga hat gestern den Nagel auf den Kopf getroffen. Ihre Stimme war so kraftvoll und schön, ihr Outfit auf den Punkt, ihre Choreographie spitzenmäßig. Sie hat mit ganzem Herzen über Liebe und Inklusivität gesungen und das vor Millionen von Menschen."Viel mehr solle man eine Frau feiern, die den Mut hat, von einem Dach zu springen und wieder aufzustehen, so die Künstlerin. "Wen interessiert es, ob ich zuerst geflogen bin? Weil das nämlich gar nicht stimmt! Cirque und Peter Pan sind schon seit Jahren in der Luft", stellte die Power-Frau klar.Viel wichtiger sei es doch, sich auf die wichtigen Sachen zu konzentrieren. "Können wir jetzt zu den wirklichen Problemen zurück kehren? Das Problem, dass unser sogenannter Anführer unsere Menschlichkeit Minute um Minute über Bord wirft..."