Soundtrack zum neuen Film Taylor Swift und Zayn Malik singen für Fifty Shades

Am 09. Februar 2017 kommt endlich der zweite Teil "Fifty Shades Darker" in die österreichischen Kinos. Bis es soweit ist, können sich die Fans von Anastasia und Christian mit zwei neuen Songs aus dem offiziellen Soundtrack die Wartezeit verkürzen.Nachdem bereits Chartstürmerin Taylor Swift gemeinsam mit Zayn Malik "I Don't Wanna Live Forever" veröffentlicht haben, gibt es nun einen weiteren Song aus der vierversprechenden Fortsetzung des Blockbusters zu hören.Mit der Ballade "Not Afraid Anymore" wird dieses Mal auch Sängerin Hasley auf dem Soundtrack vertreten sein. Zuletzt sorgte die Singer-Songwriterin mit ihrem Debütalbum "Birdland" international für Aufregung.