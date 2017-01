There aren't words for this shameful person. https://t.co/ow7R7iEI1E — P!nk (@Pink) 29. Januar 2017

"Einreiseverbot ist verrückt" Arnold Schwarzenegger schießt scharf gegen Trump

Rihanna und Co. protestieren US-Stars wettern gegen Trumps "Muslim-Bann"

Söhnchen Jameson Moon Pink wurde zum zweiten Mal Mutter

Pink Pink 2014 bei der Vanity Fair Oscars Party in West Hollywood. (Foto: Reuters)

Ursprünglich erschien der Song "Dear Mr. President" auf dem Album "I'm Not Dead" aus dem Jahr 2006. Der offenen Brief an den damaligen US-Präsidentenzählt bis heute zu den größten Hits von Pink. Im Text stellt die Sängerin Bushs Einstellung zu Obdachlosigkeit, den Rechten von LGBTQ-Menschen sowie zum Irak-Krieg in Frage.Nun hoffe viele Fans auf eine Neuauflage. Stoff für einen Text hat Donald Trump während des Wahlkampfs und in seinen ersten Tagen als US-Präsident genug geliefert.