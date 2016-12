Musik-Bild des Tages 22. Dezember 2016: Stevie Wonder erhielt in der Motown-Metropole Detroit seine eigene "Stevie Wonder Avenue". Gemeinsam mit Bürgermeister Mike Duggan und zahlreichen Fans wurde der Abschnitt der Milwaukee Street eröffnet. (Foto: AP)

In bester Nine Inch Nails-Manier kommt der neue Track aus den Boxen. Zum düsteren, wummernden Industrial-Lärm keift Sänger Trent Raznor seinen Text dazu.Der Titel stammt von der bald erscheinenden EP "Not The Actual Event", die am 23. Dezember veröffentlicht wird.