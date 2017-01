Kleine Schwester von Miley So verträumt klingt Noah Cyrus akustisch

Nach ihrem Song "Make Me (Cry)" veröffentlichte die 16-Jährige eine neue Akustik-Version von "Almost Famous". Auffällig ist, dass Noahs Stimme in ihrem zweiten Song große Ähnlichkeit mit der ihrer berühmten Schwester Miley hat.Es scheint also ganz so, dass den beiden Sängerin das gleiche Talent vererbt worden ist."Ein Dankeschön für all die Liebe für das "Make Me (Cry)"-Akustik Video. Hier ist ein kleines Extra", schrieb Noah auf Twitter, wo ihr bereits 500.000 Follower folgen.