Ozzy Osbourne: Drogenexzess im Krankenwagen

Dass Ozzy Osbourne den Drogen nie abgeneigt war, ist kein großes Geheimnis. In ihrem neuen Buch beschreibt seine Tochter Kelly nun einen Vorfall, an dem der Musiker beinahe zugrunde gegangen wäre. Seine Ehefrau Shannon (64) leidet seit 2002 an Krebs, zum damaligen Zeitpunkt war der Dickdarm davon betroffen. Als es eines Tages ganz danach aussah, als würde die Mutter von Kelly ihren Kampf gegen die Krankheit verlieren, nahm der "Black Sabbath"-Sänger eine Überdosis Pillen zu sich."Mein Vater stand in einer Unterhose da, griff mit seiner Hand in eine Schüssel mit Pillen und spülte sie mit Wodka runter", zitiert "Page Six" aus dem Buch "There Is No F*cking Secret". Im Krankenwagen "lehne er sich über Mama, um zu sehen, ob sie noch atmet. Dann wurde er bewusstlos, während er seine Hände über ihren Mund hatte." Nachdem die Sanitäter den Musiker wegheben wollten, soll Ozzy Osbourne völlig durchgedreht sein und musste daraufhin an einer Trage festgebunden werden. Im Spital musste der heute 68-Jährige wegen einer Überdosis und Alkoholvergiftung notbehandelt werden.Zehn Jahre nach ihrer Dickdarm-Krebsdiagnose, ließ sich Sharon Osbourne auch beide Brüste amputieren. Aktuell soll die Mutter von Kelly und Ehefrau von Ozzy beschwerdefrei sein.Das Buch von Kelly Osbourne, "There Is No F*cking Secret: Letters From a Badass Bitch" erscheint am 25. April 2017.