Parov Stelar - The Burning Spider (Foto: Facebook)

Erster österreichischer Musiker Parov Stelar knackt Millionen-Grenze auf Facebook

Mit dem neuen Material im Gepäck gibt es den vielfach ausgezeichneten Musiker samt Band auf zahlreichen Festivals und in großen Arenen live zu bewundern.Der nächste Auftritt von Parov Stelar in Österreich findet am 29. Juli 2017 auf der Burg Clam statt. Tickets dafür gibt es HIER.