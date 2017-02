Quiz zum 60er - Teil 1 Falco - Wie gut wisst ihr über den Superstar Bescheid?

Falco (Foto: Viennareport)

Der Linzer Star-DJ und -Produzent hat sich mit "Vienna Calling" einen der ganz großen Hits von Falco zur Brust genommen und verpackt den eigentlich zeitlosen Song in ein modernes Gewand.Unter den Fans ruft der Remix gespaltenen Reaktionen hervor. Während die einen die neue Version genial finden, ärgern sich andere darüber, dass man sich am musikalischen Erbe von Falco vergreift.Am 17. Februar gibt es das gesamte Album zu hören. In der Deluxe-Edition umfasst "Falco 60" drei CDs mit insgesamt 52 Liedern.