Ihr Album "I Make The Static" verkaufte sich in den ersten zwei Tagen nach den Grammys rund 15.000 mal. Denn durch ihr extravagantes Outfit, das bei zahlreichen Musiker-Kollegen für Kopfschütteln sorgte, verschaffte sie sich weltweite Publicity.Laut den Reviews auf iTunes stammt wohl der Großteil ihrer neuen Fans aus dem Lager von US-Präsident Donald Trump . "Ich kaufe das Album wegen des Kleides", schrieb ein Käufer. Ein anderer kommentierte: "Ich kenne die Künstlerin nicht, aber das macht nichts. Ich unterstütze ihren Mut bei den Grammys, für das einzustehen, an das sie glaubt, ob es anderen nun passt oder nicht".Das Album "I Make The Static", das bereits im Juli 2014 erschien, schafft es dank der Verkaufszahlen nun erstmals in die US-amerikanischen Charts.